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У Клинтон запутались с «лещенками» и олигархами, - новый курьез

У Клинтон запутались с «лещенками» и олигархами, - новый курьез
В избирательном штабе Клинтон окончательно запутались, кто в Украине и России олигарх, певец и депутат.

Как передает replyua.net со ссылкой на TJ, штаб демократки разместил ролик, в котором показал «олигарха Араса Агаларова», который якобы финансирует предвыборную кампанию Дональда Трампа, однако вместо самого Агаларова, в ролике был показан один из самых известных российских певцов Лев Лещенко, который никакого отношения к олигархам, и уж, тем более, к Дональду Трампу не имеет. В видео ролике Брайн Фэллон, пресс-секретарь штаба Клинтон, говорит, что олигархи из РФ сотрудничают с Трампом, и в этот момент в ролике появляется фото Льва Лещенко, которого называют Агаларовым.

Фэллон комментирует снимок певца: «В 2013 году Трамп был со своим конкурсом красоты в Москве, и на мероприятии присутствовал Агаларов, который выделил Трампу несколько миллионов». Пользователи отреагировали на эту досадную оплошность американцев и припомнили не только Льва Лещенко, но и Сергея Лещенко, а также друга русского Лещенко – Владимира Винокура.

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