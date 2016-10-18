В США осуществлен успешный запуск ракеты с украинским двигателем

Сегодня ночью, в 2 часа 44 минуты по киевскому времени, НАСА провело запуск ракеты Антарес с украинским двигателем, передает replyua.net. В агентстве отметили, что первая ступень Антареса была разработана в Украине, и запуск ракеты был успешным. У Антареса особая миссия – ему предстоит доставить на Международную космическую станцию больше двух с половиной тонн различного груза.
Речь идет о запасах продовольствия для астронавтов, которые сейчас находятся в космосе, а также о различных материалах, необходимых для научных исследований в космосе, в том числе и для экспериментов по сгоранию топлива в условиях невесомости. Поскольку запуск оказался успешным, можно уже смело заявлять о том, что будущее украинской космонавтике положено – судьба этой отрасли в Украине сегодня ночью определилась на несколько лет вперед.
Напомним, что двигатель для Антареса был разработан специалистами конструкторского бюро Южное совместно с Киевприбором, заводом Макарова, запорожским Хартрон-Юком, Хартрон-Акрос и Рапид Чезара.
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