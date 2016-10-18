валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

В США осуществлен успешный запуск ракеты с украинским двигателем

В США осуществлен успешный запуск ракеты с украинским двигателем
Сегодня ночью, в 2 часа 44 минуты по киевскому времени, НАСА провело запуск ракеты Антарес с украинским двигателем, передает replyua.net. В агентстве отметили, что первая ступень Антареса была разработана в Украине, и запуск ракеты был успешным. У Антареса особая миссия – ему предстоит доставить на Международную космическую станцию больше двух с половиной тонн различного груза.

Речь идет о запасах продовольствия для астронавтов, которые сейчас находятся в космосе, а также о различных материалах, необходимых для научных исследований в космосе, в том числе и для экспериментов по сгоранию топлива в условиях невесомости. Поскольку запуск оказался успешным, можно уже смело заявлять о том, что будущее украинской космонавтике положено – судьба этой отрасли в Украине сегодня ночью определилась на несколько лет вперед.

Напомним, что двигатель для Антареса был разработан специалистами конструкторского бюро Южное совместно с Киевприбором, заводом Макарова, запорожским Хартрон-Юком, Хартрон-Акрос и Рапид Чезара.

Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
17 окт 2016
27126

Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Лідери бойовиків заявили, що вбивством Мотороли Порошенко оголосив їм жорстоку війну. Самопроголошена влада «ДНР» оголосила триденний траур після загибелі одного з найвідоміших командирів

17 окт 2016
7296

Павло Казарін: Поставлено жирну крапу в міфу про російських добровольців на Донбасі

Відомий український журналіст Павло Казарін вважає, що вбивство Арсена «Моторолли» Павлова в Донецьку – це не просто логічне продовження внутрішньовидових перестрілок серед бойовиків. Це ще і кінець


Свежие новости

Пономарь: суперновости вторника

В США осуществлен успешный запуск ракеты с украинским двигателем

Евродепутат: Санкции мешают российским чиновникам вести привычную жизнь на Западе

Пожар в частной больнице в Восточной Индии убил 14 человек

Впервые заместителем главы НАТО стала женщина

Во время обысков оккупанты украли у крымских татар деньги и ценные вещи

В Гаване запретили открывать новые рестораны

В Греции прошел семитысячный митинг против снижения зарплат и пенсий

В России создадут "Общество сказочников и защиты русской сказки"

Оккупанты продадут всю недвижимость "ПриватБанка" в Крыму

Австрийский власти снесут дом, в котором родился Гитлер

Конфискация Гелендвагена и общественные работы стали наказанием для московского "мажора"

Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России

Украина продлила санкции против России на год

Правительственные войска Ливии близки к победе над ИГИЛ

Джамала заговорила о своей свадьбе

Власти Ирака начали штурм Мосула

Reuters: США и Россия уже не смогут договориться

У Хиллари Клинтон начинаются проблемы с ФБР

На крупнейшем химическом заводе в Германии произошел взрыв

 Новости за день