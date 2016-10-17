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У Хиллари Клинтон начинаются проблемы с ФБР

У Хиллари Клинтон начинаются проблемы с ФБР
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Патрик Кеннеди обратился в Федеральное бюро расследований с официальным требованием придать огласке содержимое отдельных писем, находящихся на частном сервере Хиллари Клинтон.

Американские СМИ сообщают, что Кеннеди связался с одним из сотрудников ФБР, пожелавшим остаться неизвестным, и попросил рассекретить некоторые письма, содержащиеся на почтовом сервере Клинтон. Уточняется, что эта просьба должна быть оказана агентом ФБР как «услуга за услугу». Как известно, летом текущего года неизвестным хакерам удалось получить доступ к частному почтовому серверу Клинтон, который она использовала в рабочих целях во время своего пребывания на должности Госсекретаря США. Фактически, такие действия Клинтон были ранее расценены как «халатность», все ее переписку проверила ФБР, стремясь узнать, могла ли кража информации, содержащейся в этих письмах, поставить под угрозу национальную безопасность США. Официальные обвинения не были выдвинуты, однако вопрос остался открытым.

Этим расследованием обязательно воспользуется Дональд Трамп, соперник Клинтон по предвыборной гонке, поскольку за последние несколько недель его рейтинг существенно снизился.

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