Трамп: нас поджигают за то, что мы побеждаем



Накануне в Северной Каролине был совершен поджог отделения Республиканской партии, также неизвестные полностью разгромили офис, и



«Животные, называющие себя сторонниками Клинтон, а также всех демократов в Северной Каролине, сегодня имели наглость забросать зажигательными смесями отделение республиканцев в округе Оранж, и это сделано потому, что мы побеждаем», написал кандидат от Республиканской партии. Нужно отметить, что здание, где находится отделение республиканцев, сильно пострадало, - были выбиты стекла в окнах, испорчена мебель.



По словам местных полицейских, неизвестные совершили нападение на офис в ночь на воскресенье. Также неизвестные оставили несколько надписей на стене соседнего здания, в основном, с угрозами,- они предложили «нацистам-республиканцам убраться из города по-хорошему».



Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Накануне в Северной Каролине был совершен поджог отделения Республиканской партии, также неизвестные полностью разгромили офис, и Дональд Трамп обвинил в этом преступлении сторонников Хиллари Клинтон . Как информирует replyua.net , на своей странице в Твиттере миллиардер написал о том, что такой акт вандализма могли совершить только сторонники демократов, и сделали это они лишь потому, что Трамп «вырвался вперед, и он победит на выборах, и таким способом демократы ему мстят».«Животные, называющие себя сторонниками Клинтон, а также всех демократов в Северной Каролине, сегодня имели наглость забросать зажигательными смесями отделение республиканцев в округе Оранж, и это сделано потому, что мы побеждаем», написал кандидат от Республиканской партии. Нужно отметить, что здание, где находится отделение республиканцев, сильно пострадало, - были выбиты стекла в окнах, испорчена мебель.По словам местных полицейских, неизвестные совершили нападение на офис в ночь на воскресенье. Также неизвестные оставили несколько надписей на стене соседнего здания, в основном, с угрозами,- они предложили «нацистам-республиканцам убраться из города по-хорошему».