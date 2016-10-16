Ученые из Айдахо представили миру уникальное изобретение

Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня состоялась успешная презентация уникального изобретения – американские ученые нашли способ превратить уличный тротуар в источник энергии.
Изобретение, сделанное учеными из Айдахо, имеет название «Solar Roadways». Эта «солар-мостовая», составленная из сверхпрочных стеклянных брусков, будет способна накапливать солнечную энергию. Фактически, это изобретение позволит превратить тысячи миль дорожного покрытия в новый источник энергии.
Первая публичная демонстрация изобретения состоялась в северо-американском курортном городе Айдахо. Ученые установили на одной из улиц небольшой кусочек такой брусчатки, общей площадью около 13 квадратных метров. Каждый такой брусок является отдельной солнечной батареей, которая способна накапливать энергию солнца в течение всего светового дня. Как объяснили создатели, такая мостовая может выдержать пешеходов или велосипедистов, однако пока она является слишком хрупкой для машин. Они пообещали, что в будущем удастся сделать бруски «Solar Roadways» более прочными. Разработчики заявили, что сейчас они уже почти завершили работу над проектом и вскоре получат патент, доказав, что их панели способны выдержать вес легковых автомобилей, в том числе полуприцепов.
План создателей «Solar Roadways» состоит в том, чтобы постепенно заменить весь асфальт и бетон такими брусками-панелями. Автор идеи заявил, что в США площадь, занимаемая бетонированными дорогами и тротуарами, составляет около 125 тысяч квадратных километров, и «все это можно заменить солнечными панелями, что позволит на треть обеспечить потребности США в электроэнергии».
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