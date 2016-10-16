Трамп: демократы сфальсифицируют выборы

Информационное агентство BBC передает, что Дональд Трамп заявил, что его противник по избирательной гонке Хиллари Клинтон и ее сподвижники намерены сфальсифицировать выборы «на многих избирательных участках» - сообщает replyua.net.
Кроме того, Трамп обвинил СМИ в «недобросовестности», видимо имея в виду те из них, которые опубликовали истории женщин, обвинивших республиканца в сексуальных домогательствах. Следует подчеркнуть, что такое заявление Трампа полностью противоречит позиции, ранее высказанной его коллегой Майком Пенсом, который во время своего выступления на NBC сообщил, что Трамп «полностью признает результаты». Советник Трампа Руди Джулиани также обвинил демократов в «мошенничестве», а СМИ – в «предвзятости».
Как видно, положение Трампа за последнюю неделю сильно усложнилось – по последним опросам Хиллари должна одержать победу с большим перевесом, а позиции республиканца сильно упали сразу в нескольких ключевых штатах. Тем временем напарник Хиллари Клинтон Тим Кэйн назвал все высказанные за последние два дня претензии Трампа «тактикой запугивания».
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