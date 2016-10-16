валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Трамп: демократы сфальсифицируют выборы

Трамп: демократы сфальсифицируют выборы
Информационное агентство BBC передает, что Дональд Трамп заявил, что его противник по избирательной гонке Хиллари Клинтон и ее сподвижники намерены сфальсифицировать выборы «на многих избирательных участках» - сообщает replyua.net.

Кроме того, Трамп обвинил СМИ в «недобросовестности», видимо имея в виду те из них, которые опубликовали истории женщин, обвинивших республиканца в сексуальных домогательствах. Следует подчеркнуть, что такое заявление Трампа полностью противоречит позиции, ранее высказанной его коллегой Майком Пенсом, который во время своего выступления на NBC сообщил, что Трамп «полностью признает результаты». Советник Трампа Руди Джулиани также обвинил демократов в «мошенничестве», а СМИ – в «предвзятости».

Как видно, положение Трампа за последнюю неделю сильно усложнилось – по последним опросам Хиллари должна одержать победу с большим перевесом, а позиции республиканца сильно упали сразу в нескольких ключевых штатах. Тем временем напарник Хиллари Клинтон Тим Кэйн назвал все высказанные за последние два дня претензии Трампа «тактикой запугивания».

Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 окт 2016
24332

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Як передає replyua.net, відомий український воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook розповів про мешканця Донбасу, тракториста Михайла, який протягом довгого часу вдало коригував

16 окт 2016
15178

Эксперт: Путин готовит формулу обмена Сирии на вторжение в Украину

Как передает replyua.net, политический эксперт Владимир Цыбулько в эфире «Громадського радио» проанализировал речь президента Петра Порошенко в Чугуеве, где тот участвовал в передаче военной техники


Свежие новости

Вдова нигерийского активиста подала в суд на Royal Dutch Shell за убийство мужа

Лідери донецьких терористів підтвердили ліквідацію «Моторолли»

Разыскиваемый СБУ российский актер Пореченков снимается в одесском сериале

У справі вбивства Шеремета є прогрес – нардеп

Павло Правий: Розпочалася серйозна зачистка тих, хто розпочинав проект «Новоросія»

Дочь американца-чемпиона мира по легкой атлетике застрелена в Кентукки

Путін звинувачує США в «порушенні правил поведінки»

Ученые из Айдахо представили миру уникальное изобретение

Трамп: демократы сфальсифицируют выборы

Блогеры весело прокомментировали новость об «отъезде» боевика Моторолы

Панфілов: Україна стає великою країною

Під час обшуків у кримських татар забирають останні гроші – правозахисник

Король Кувейта отправил парламент в отставку в полном составе

Путин решил "посадить" всех членов Меджлиса - Полозов

Премьер-министр Индии назвал Пакистан "рассадником терроризма"

Великобритания и США выдвинули ультиматум Асаду и его сторонникам

Путін втратив надію вплинути на вибори в США

Ирландия: Brexit спровоцирует экономическую катастрофу

Путин назвал саммит в «нормандском формате» «бесперспективным»

Російський авіаносець «Адмірал Кузнецов» - це пересувна екологічна катастрофа – блогер (відео)

 Новости за день