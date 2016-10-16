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СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Рейтинг Клинтон резко вырос

Рейтинг Клинтон резко вырос
Информационное агентство Reuters сообщает, что после тяжелой для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа недели, демократ Хиллари Клинтон не только сохранила преимущество, но и существенно его увеличила – об этом передает replyua.net.

Экзит-пул, проведенный информационным агентством Reuters в субботу, показал, что если бы выборы президента США состоялись на этой неделе, шансы на победу Клинтон на выборах составила бы девяносто пять процентов. Она бы получила 270 голосов избирателей, имея перевес в 118 голосов. Рейтинг Клинтон остается очень высокими уже вторую неделю подряд.

Напоминаем, что рейтинг республиканца существенно снизился на прошедшей неделе из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него сразу несколькими американками. Женщины разного возраста и из разных штатов заявили, что Трамп позволял себе «распускать руки», а некоторых пытался вынудить к сексуальному контакту. При этом обвинения ни одной из них не подкреплены какими-либо доказательствами. Вчера Трамп сделал заявление, в котором он отрицает все обвинения, а также требует Клинтон пройти тест на наркотики – о полагает, что во время последних теледебатов она находилась «под кайфом».

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