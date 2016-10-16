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В НАСА заявили о запуске ракеты с украинским двигателем

В НАСА заявили о запуске ракеты с украинским двигателем
17 октября Соединенные Штаты запустят в космос ракетоноситель Antares ОА-5 с украинским двигателем и спутником Сигнус. Как информирует replyua.net, сегодня такое заявление сделали в пресс-службе НАСА.

Стало известно о том, что запуск ракетоносителя будет осуществлен в воскресенье в 20 часов по местному времени, или 17 октября в три часа ночи по киевскому времени. Также в НАСА сообщили о пятиминутном «окне». Старт ракеты запланирован в штате Вирджиния – он будет производиться на острове Уоллопс, из Центра космических полетов. Напомним, что ранее была запущена в космос еще одна ракета с украинским двигателем. Это произошло рано утром 16 сентября по киевскому времени. Европейский ракетоноситель легкого класса Вега был успешно запущен во Французской Гвиане с космодрома Куру.

Ранее в НАСА заявляли о том, что глобальное потепление несет серьезную угрозу для некоторых космодромов, расположенных вблизи побережья из-за быстрого подтопления регионов. В частности, самая большая опасность грозит космическому центре имени Кеннеди, который находится на восточном побережье во Флориде.

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