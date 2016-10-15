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Трамп обвинил Клинтон в употреблении наркотиков

Трамп обвинил Клинтон в употреблении наркотиков
Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, Дональд Трамп сегодня бросил официальный вызов Хиллари Клинтон, заявив, что, по его мнению, во время последних телевизионных дебатов кандидат в президенты США от Демократической партии была «под кайфом». В связи с этим он предложил им обоим пройти перед следующими дебатами тест на наркотики.

Он также заявил, что предвыборная кампания 2016 года в США оказалась полна «фальсификаций», вероятно, имея ввиду обвинения в сексуальных домогательства, выдвинутые против него несколькими женщинами. Как сообщалось ранее, эти обвинения уже возымели эффект – Трамп существенно «сдал позиции» в рейтинге в нескольких ключевых штатах. Чтобы исправить свое положение, Трамп заявил, что Клинтон, вероятно, употребляет наркотики, поскольку после первых теледебатов еле смогла дойти до своего автомобиля. Он заявил: «И я, и она, должны пройти тест на наркотики». В то же время, в доказательство своих слов Трамп не привел ни одного факта. Политические аналитики в США уже прогнозируют рекордную явку избирателей на выборах – предвыборная кампания этого года оказалась слишком «жаркой».

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