Опрос в США: рейтинги двух кандидатов изменились

Reuters провел очередной опрос среди американцев, и его результаты показали, что отрыв от Дональда Трампа Хиллари Клинтон по-прежнему сохраняет, однако он немного сократился, информирует replyua.net.
Теперь кандидат от Демократической партии опережает своего конкурента от Республиканской партии на семь пунктов. Агентство проводило опрос в период с 7 по 13 октября, и он показал, что за республиканца на выборах готовы проголосовать 37 процентов американцев, за демократку – 44 процента. Результаты опросов в США постоянно меняются, и еще три дня назад очередные результаты другого опроса показывали, что Хиллари Клинтон уверенно обходит своего конкурента сразу на восемь пунктов.
Эксперты отмечают, что в те дни на рейтинг обоих кандидатов сильно повлияли дебаты, а также новые скандалы вокруг их персон. До теледебатов и скандального видел с Трампом, у миллиардера было 38 процентов голосов, а у его оппонентки – 43 процента, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп продолжает терять доверие. Все решит третий тур дебатов, которые пройдут 19 октября.
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