Обвинения против Трампа серьезно ударили по его рейтингу

Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах, высказанные против него несколькими женщинами, являются не более чем попыткой подорвать его репутацию в преддверии выборов.
По мнению Трампа, «не составляет большого труда найти небольшую горстку людей, желающих сделать ложные заявления» - об этом он заявил вчера, выступая на митинге. Тем не менее, заявления сразу нескольких женщин о сексуальных домогательствах, совершенных Трампом в разные годы, уже серьезно ударили по его рейтингу – по последним данным он утратил лидерство в некоторых ключевых штатах.
Во время митинга в Северной Каролине Трамп заявил, что обвинения против него «беспочвенны» и «ложны», и были даны лишь в стремлении славы, денег или для достижения политических целей. «Они просто хотят остановить наше движение вперед, испортить нашу кампанию. Все очень просто», - объяснил он толпе. Он добавил: «Эти обвинения бросают вызов здравому смыслу, разуму и логике и не подтверждены показаниями хотя бы одного свидетеля».
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