ЦРУ готовит спецоперацию для Путина

В Вашингтоне не исключают проведение беспрецедентной операции по «приструниванию» российского президента, и это станет ответом Соединенных Штатов на вмешательство российских хакеров в избирательную кампанию США.
Как информирует replyua.net со ссылкой на NBС, представители Белого дома отметили, что сотрудникам Центрального разведывательного управления было поручено разработать планы по тайной кибероперации, которая будет направлена на запугивание российского руководства. Впрочем, источники в Вашингтоне пока не сообщают о том, о какой спецоперации или о каких способах запугивания идет речь, однако телеканал также передал, что в ЦРУ уже приступили к выбору определенных целей, а также делают другие приготовления к мощной кибероперации.
Американские агенты спецслужб подчеркнули, что в Соединенных Штатов уже собрано достаточно количество документов, которые помогут разоблачить президента Путина и «вывести его на чистую воду». Напомним, что ранее руководство национальной разведки Соединенных Штатов официально обвинило Кремль в хакерских атаках, а также в том, что РФ украла важную информацию и обнародовала ее, чтобы помешать президентским выборам.
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