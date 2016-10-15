Том Хэнкс сделал важное заявление о Трампе

Русская служба ВВС выложила на своей странице в Фейсбуке обращение Тома Хэнкса к американцам, в котором он подверг критике политику кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает replyua.net. «Нужно поговорить об этом самовлюбленном краснобае. Если вдруг у меня сильно начнет болеть зуб и придется идти к стоматологу, я никогда не приду к человеку, который говорит, что из него может получиться профессиональный стоматолог.
Я выберу того человека, который лечит зубы не меньше тридцати лет, и много раз сталкивался с такой проблемой и знает, как ее устранить, причем в мельчайших деталях», заявил известный голливудский актер. Также он признался, что будет голосовать за Хиллари Клинтон и призвал всех американцев поступить, как он. «Клинтон безумно хорошо подготовлена к президентству, и она сможет решать проблемы, которые одну за другой подбрасывает США внешний мир», считает Хэнкс.
Также, по мнению актера, если на выборах победу одержит Дональд Трамп, это будет самым печальным событием для планеты Земля. Напомним, что ранее жесткой критике Трампа подверг еще один голливудский актер – Роберт Де Ниро. Он назвал Трампа «свиньей и отбросом».
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