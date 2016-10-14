Обама обізвав Трампа «профнепридатним»

Діючий президент Сполучених штатів Америки Барак Обама розкритикував претендента на президентський пост від республіканців Дональда Трампа, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали ресурсу «Радіо Свобода».
Так, виступаючи перед прихильниками своєї політичної сили у Клівленді (штат Огайо), сьогодні, чотирнадцятого жовтня 2016 року, Обама заявив, що одіозний кандидат, висунутий республіканською партією, непридатний до «роботи» президента і не повинен займати цей пост. За словами Обами, «у Трампа елементарно відсутні необхідний характер та знання, і, схоже, він не поспішає їх набувати». Крім того, діючий президент не оминув останнього скандалу, зазначивши, що «тепер ми знаємо, як Трамп ставиться до жінок».
Нагадаємо, кількома днями раніше американське видання опублікувало відео десятирічної давнини, на якому Дональд Трамп цинічно обговорює з одним із телеведучих свої домагання до заміжньої жінки, щедро використовуючи вульгарну та ненормативну лексику. Це потягло за собою широкий суспільний резонанс і звинувачення кандидата від республіканців у сексизмі. Вибачення, принесені Трампом, як видається, ситуацію анітрохи не виправили.
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