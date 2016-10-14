Еще две женщины заявили о сексуальных домогательствах Трампа

Информационное агентство Reuters передает, что сегодня еще две женщины заявили, что стали жертвой сексуальных домогательств кандидата в президенты США от Республиканской партии. Среди пострадавших одна из претенденток телевизионного шоу «The Apprentice».
Как известно, сам Дональд Трамп опровергает все обвинения, в том числе эти. Саммер Зервос, соревновавшаяя в пятом сезоне телевизионного шоу в 2006 году, дала пресс-конференцию с участием знаменитого адвоката Глории Оллерд в Лос-Анджелесе. Женщина заявила, что Дональд Трамп пытался «заставить ее лечь на кровати с ним во время их встречи в 2007 году, на которой они обсуждали ее возможное трудоустройство». «Сначала он попросил меня сесть рядом с ним. Я подчинилась. Затем он схватил меня за плечо и начал очень напористо меня целовать, положив руку мне на грудь», - сообщила Зервос.
Другая женщина рассказала о своей истории изданию Washigton Post, которое опубликовало об этом статью. Она сообщила, что Трамп засунул руку ей под юбку в переполненном ночном клубе в Нью-Йорке в начале 1990 годов, хотя они до этого никогда не встречались и знакомы не были.
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