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Власти США экстрадируют мексиканского наркоборона

Власти США экстрадируют мексиканского наркоборона
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Reuters, власти Мексики дали согласие на выдачу правоохранительным органам Соединенных Штатов Америки наркоборона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана. Операция экстрадиции должна состояться в начале 2017 года.

Один из членов правительства сообщил о согласии Мексики на экстрадицию сегодня днем, несмотря на активные протесты адвокатов преступника. В январе текущего года Гузман, босс мощного картеля Синалоа, был задержан мексиканской полицией в северном городе Лос-Мочис и помещен в колонию строгого режима. Однако спустя пол года его сообщники прорыли туннель, ведущий прямо из его камеры за пределы колонии, по которому ему удалось сбежать. Этот побег стал уже вторым за последние 15 лет, в связи с чем, сразу после того, как мексиканской полиции удалось вновь задержать Гусмана, президент Мексики Пенья Ньето пообещал выдать его американским властям.

Некоторые мексиканские чиновники скептически относятся к возможности экстрадиции вора в законе, поскольку его адвокаты и сообщники могут этому воспрепятствовать, а процедура оформления документов может затянуться. Они сообщили, что передача преступника в США может произойти в январе или феврале.

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