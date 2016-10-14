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Обама назвав Путіна главою кадебістів

Обама назвав Путіна главою кадебістів
В ході виступу на заході Демократичної партії США в штаті Огайо президент США Барак Обама піддав критиці республіканців за непослідовність у ставленні до Росії. Обама розкритикував республіканців за «занадто м'яке» ставлення до ворожуючої Росії, інформує replyua.net.

Барак Обама вказав, що вважає дивним той факт, що партія, яка завжди вирізнялася твердою позицією по відношенню до Росії, висуває в президенти Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про свою любов до Путіна і намір зблизитися з РФ. «Ви є партією, яка дотримується жорсткої зовнішньої політики і виступає проти Росії, а потім ви висуваєте його, чиїм зразком для наслідування є Володимир Путін, глава КДБ? Вибачте, але що сталося? Це сумно, насправді», - наводить RT заяву президента США.

Раніше сам Дональд Трамп заявив, що не може поки говорити, якими будуть відносини Росії і США, якщо він стане президентом, але при цьому зауважив, що, якщо стане президентом покладе край ворожнечі Росії і США. Також він розповів про ставлення до Путіна. «Я не люблю Путіна, але я його дуже поважаю. Давайте подивимося, як це буде працювати», - передає його слова телеканал NBC. При цьому Трамп вказав на можливість майбутньої співпраці з Росією в боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

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