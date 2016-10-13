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Reuters: США рассматривает возможность ведения открытых военных действий против России

Reuters: США рассматривает возможность ведения открытых военных действий против России
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, президент США Барак Обама заявил, что проведет завтра встречу с высшими командованием вооруженных сил США, чтобы разработать новый план действий в Сирии.

Обама сообщил, что создание новой военной стратегии США в Сирии крайне необходимо в связи с продолжающимися воздушными атаками РФ и сирийского правительства в Сирии, в результате которых гибнут мирные жители. По мнению некоторых американских чиновников, Соединенные Штаты Америки должны действовать в отношении Сирии более решительно, поскольку нынешняя позиция страны «может привести к потере этой сферы влияния», а также потере доверия арабских, курдских и турецких союзников в борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

Reuters пишет, что американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что на этой встрече будут рассматриваться различные варианты действий в Сирии, в том числе прямое военное вмешательство, бомбардировки сирийских военных баз, складов боеприпасов или радаров и зенитных баз. Напоминаем, что ранее президент США занимал позицию невмешательства, отказываясь идти на прямое военное противостояние с российскими войсками в Сирии.

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