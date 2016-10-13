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В Айове скандал и срыв выступления Билла Клинтона

В Айове скандал и срыв выступления Билла Клинтона
В американском штате Айова активисты устроили скандал во время выступления бывшего президента США. Как информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail, протестующие не дали выступить Биллу Клинтону и выкрикивали оскорбительные лозунги. Когда экс-глава Соединенных Штатов начал зачитывать речь, неизвестные женщина и мужчина стали громко кричать, называя Клинтона насильником и убийцей.

К протестующим быстро подоспели сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов и вывели их с мероприятия. Сам Билл Клинтон, естественно, слышал «комплименты» в свой адрес, однако ответил на них с присущим ему чувством юмора. Бывший президент сказал присутствующим на мероприятии: «Вот вы подождите и дайте этому парню руку. У него была очень плохая неделя в компании Дональда Трампа».

Напомним, что вчера в США произошел еще один скандал. Джон Падеста, глава избирательного штаба Хиллари Клинтон, разместил в своем блоге в Твиттере запись о том, что он поменял команду и призывает американцев проголосовать за Трампа. Запись в Твиттере вскоре удалили, и в США считают, что ее могли разместить хакеры.

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