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В США сенсация – нашелся темнокожий сын Клинтона

В США сенсация – нашелся темнокожий сын Клинтона
В США назревает очередной скандал перед выборами, и он связан с темнокожим 30-летним мужчиной, который утверждает, что является сыном Билла Клинтона.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, темнокожий американец утверждает, что ему ничего не нужно от бывшего президента, он просто хочет увидеться с ним и пожать руку. Между тем, журналисты уже начали изучать внешность предполагаемого сына Клинтона, и ищут сходство в чертах лица. Нужно отметить, что, если молодой человек действительно окажется сыном экс-президента, разгорится нешуточный скандал – окажется, что Клинтон стал отцом в то время, когда уже был женат на Хиллари. В эту историю уже поверили миллионы американцев, которые прекрасно знают обо всех любовных похождениях Билла и скандальных историях, связанных с его многочисленными любовницами.

Дональд Трамп наверняка возьмет эту сенсацию на заметку, чтобы использовать ее на следующих дебатах, поскольку он уже неоднократно заявлял о «увлечениях» супруга своей конкурентки. Перед вторым туром теледебатов Трамп умудрился даже собрать всех женщин, которые вступали в интимную связь с Клинтоном. Одна из женщин заявляла, что была изнасилована Клинтоном, а Хиллари ей неоднократно угрожала.

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