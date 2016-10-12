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Обама: США должны отправить миссию на Марс в 2030 году

Обама: США должны отправить миссию на Марс в 2030 году
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, президент США выступил с речью, в которой призвал НАСА отправить на Марс миссию в 2030 году, а также сообщил о государственных контрактах с шестью компаниями, направленными на создания «капсул», способных обеспечить выживаемость человека в условиях космоса.

Одна из компаний уже разработала такую «капсулу» - модуль, являющийся средой обитания космонавтов, уже прикреплен к Международной космической станции. Другие две частные компании – SpaceX и Boeing заявили, что в течение двух ближайших лет разработают «многоразовые» ракеты, которые будут служить космическим такси для астронавтов и техники. Как известно, SpaceX уже сделал несколько успешных запусков таких ракет. По мнению Обамы, эти частные компании вполне могут стать контрагентами НАСА в «Марсианском проекте». Он заявил: «Проекты этих частный компаний помогут нам понять, насколько долго может человек существовать в таких «средах обитания», а также является ли отправка миссии на Марс вообще возможной».

Сотрудники НАСА и внешние эксперты встретили это выступление Обамы скептически. Они заявили, что ничего нового президент не сказал – разговоры об этой миссии идут уже шесть лет, однако каких-то реальных шагов осуществить не удалось. Также он добавили, что сейчас уже слишком поздно для таких заявлений – до конца срока полномочий Обамы осталось всего несколько месяцев.

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