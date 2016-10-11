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Украинка показала последствия урагана Мэттью в США, - фото

Украинка показала последствия урагана Мэттью в США, - фото
Гражданка Украины Наталия Роман, которая сейчас проживает в Штатах, сделала нескольких снимков сразу после того, как по Флориде пронесся разрушительный ураган Мэттью.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Громадське Радио, в сообщении говорится о том, что Наталия Роман, как и сотни тысяч других жителей американского штата Флорида, стала свидетелем мощного урагана, пронесшегося по большинству районов. Она сфотографировала побережье сразу после того, как ураган начал покидать район, а потом разместила снимки на своей странице в соцсети. Женщина обратилась ко всем своим родственникам и знакомым, а также написала, что с ней все в порядке, и она не пострадала.

Напомним, что сначала ураган Мэттью обрушился на острова Карибского бассейна, и больше всего пострадало государство Гаити, где погибли около тысячи человек. Сейчас на Гаити началась эпидемия холеры. Несколько дней назад ураган добрался до восточного побережья США. Больше полумиллиона домохозяйств остались без электричества, скорость ураганного ветра достигала двухсот километров в час.

Украинка показала последствия урагана Мэттью в США, - фото
Украинка показала последствия урагана Мэттью в США, - фото
Украинка показала последствия урагана Мэттью в США, - фото
Украинка показала последствия урагана Мэттью в США, - фото

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