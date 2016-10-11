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«Пропасть» между Клинтон и Трампом увеличивается

«Пропасть» между Клинтон и Трампом увеличивается
После второго тура теледебатов становится очевидно то, что Хиллари Клинтон оставила далеко позади Дональда Трампа, и разница в рейтингах кандидатов продолжает увеличиваться.

Как передает replyua.net, рейтинг увеличился еще до начала вторых дебатов – NBC News, а также другие телеканалы и компании проводили несколько рейтингов и оказалось, что Хиллари резко вырвалась вперед. Опрос, проведенный в субботу и воскресенье, показал, что за демократку будут голосовать 46 процентов избирателей, за республиканца – 35 процентов. Гэри Джонсон также улучшил свои показатели, и за него готовы проголосовать 9 процентов американцев. Также был проведен и другой опрос – американцев просили выбрать только из двух кандидатов.

В итоге Клинтон набрала 52 процента голосов, а Трамп только 38 процентов, и таким образом разрыв между ними возрос до 14 процентов и это абсолютно рекордный показатель с начала предвыборной гонки. По мнению экспертов, рейтинг миллиардера резко начал падать сразу после того, как в Интернете появилось скандальное видео, где Трамп называет себя «звездой» и рассказывает о сексуальных домогательствах к замужней даме.

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