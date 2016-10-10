Неожиданные результаты опроса в США

Согласно результатам последнего опроса, проведенного в Соединенных Штатах, больше 43 процентов американцев хотят, чтобы Трамп отказался от президентской гонки и уступил свое место другому республиканцу. Как передает replyua.net, опрос проводился телекомпанией АВС. Больше 43 процентов избирателей отметили, что Трамп не может быть президентом, поскольку он не уважает женщин.
Поводом для такого решения американцев послужило скандальное видео десятилетней давности, где Трамп рассказывает в вульгарной форме о своих приставаниях к замужней женщине и называет себя «звездой». Впрочем, 57 процентов жителей США за миллиардера заступились и подчеркнули, что «безгрешных президентов не бывает, и Трамп может занять президентское кресло». 46 процентов американцев также подчеркнули, что обнародованное видео никак не повлияет на голосование, и они отдадут свои голоса за республиканца.
Еще 53 процента респондентов считают, что видео ударило по репутации Трампа, и, скорее всего, они не будут голосовать за миллиардера на предстоящих выборах. Напомним, что на теледебатах, прошедших несколько часов назад, победу снова одержала Хиллари Клинтон.
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