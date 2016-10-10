Дебаты в США: муха на лице Клинтон, «тюрьма» Трампа и другие «горячие темы»

Теледебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа закончились несколько часов назад, и пользователи соцсетей активно обсуждают итоги встречи двух кандидатов. Replyua.net собрал самые горячие темы обсуждения в соцсетях и предлагает вам ознакомиться с тем, о чем сегодня говорили кандидаты.
Впрочем, во время второго тура теледебатов произошел курьез, и именно он стал самым обсуждаемым. Американцы на своих страницах в соцсетях намного активнее комментируют не заявления кандидатов, а муху, которая села на бровь Хиллари Клинтон во время прямого эфира. Когда демократка что-то очень активно обсуждала, на ее лицо уселась большая зеленая муха, однако Клинтон сделала вид, что не чувствует ее и продолжила свою речь. Американцы, следившие за дебатами в прямом эфире, отметили, что «муху заказал Трамп, чтобы помешать Клинтон сосредоточиться на своей речи». Кроме того, многие пользователи написали, что сначала муха долго кружила вокруг Трампа, однако в «качестве жертвы выбрала все-таки Клинтон, и насекомое сделало так только потому, что побоялось встретиться лицом к лицу с республиканцем». В соцсетях американцы проводят шутливые опросы, согласно результатам которых на вторых теледебатах победила муха.
У «мухи Клинтон» даже появилось несколько аккаунтов в соцсетях. А если говорить серьезно, то, согласно результатам онлайн-голосования, победу на дебатах уже во второй раз одерживает Клинтон, правда, с меньшим перевесом, чем в прошлый раз. Сегодня, выступая на дебатах, Трамп, как всегда, был эмоционален и категоричен в своих заявлениях и даже пообещал, что в случае победы на выборах он упрячет Хиллари Клинтон за решетку. По словам миллиардера, он обязательно поручит генпрокурору назначить специального прокурора, который изучит электронную переписку Клинтон, где «сплошной обман», а потом упрячет демократку в тюрьму.
Примечательно и то, что в первом туре дебатов кандидаты пожали друг другу руки и даже улыбались, но на этот раз ничего подобного уже не было. Трамп и Клинтон сухо приветствовали друг друга, после чего сразу перешли к обсуждению таких тем, как защита прав женщин, налоги и льготы в США. Однако кандидатов снова не «отпускала» тема отношений между США и РФ, а также последние действия России. Трамп, уже по традиции, встал на защиту Кремля, а вот Хиллари обрушилась на РФ с жесткой критикой. Она обвинила Россию в том, что та хочет стереть с лица земли сирийский Алеппо, а также заявила, что впервые за всю историю предвыборных кампаний в Соединенных Штатах «другое государство, не скрывая этого, пытается повлиять на голосование и итоги президентских выборов».
По словам Клинтон, повлиять на результаты выборов пытается враг и давний противник Штатов. Трамп был более сдержанным, и после речи Клинтон заявил о том, что Клинтон лучше надо задуматься о ее электронной переписке и последствиях, а США и Россия должны продолжать сотрудничество, несмотря ни на что, и объединиться в борьбе против международного терроризма, в частности, против «Исламского государства».
Главная героиня дебатов:
Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter