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Трамп пообещал посадить Клинтон после выборов

Трамп пообещал посадить Клинтон после выборов
Во время второго тура теледебатов Дональд Трамп заявил о том, что, если ему удастся победить на президентских выборах, совсем скоро Хиллари Клинтон окажется в тюрьме. Как сообщает replyua.net, несколько часов назад в Соединенных Штатах завершились вторые дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

Трамп отметил: «После избрания президентом я дам указание генеральному прокурору назначить в США специального прокурора, который изучит электронную переписку Клинтон и разоблачит демократку. Эта электронная переписка – свидетельство обмана». Миллиардер обратился к своей сопернице напрямую, заявив: «Ты была бы в тюрьме». Такое заявление было ответом на фразу Клинтон о том, что президентство Дональда Трампа неприемлемо для Соединенных Штатов.

Напомним, что оба кандидата на пост президента США замешаны в нескольких скандалах, однако пока Хиллари Клинтон обгоняет Трампа по популярности. Согласно результатам последнего опроса, за миллиардера готовы проголосовать только 40 процентов американцев, за Клинтон – 45 процентов. Заключительные, третьи по счету дебаты пройдут в США 19 октября, а президентские выборы состоятся 8 ноября.

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