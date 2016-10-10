Трамп пообещал посадить Клинтон после выборов

Во время второго тура теледебатов Дональд Трамп заявил о том, что, если ему удастся победить на президентских выборах, совсем скоро Хиллари Клинтон окажется в тюрьме. Как сообщает replyua.net, несколько часов назад в Соединенных Штатах завершились вторые дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Трамп отметил: «После избрания президентом я дам указание генеральному прокурору назначить в США специального прокурора, который изучит электронную переписку Клинтон и разоблачит демократку. Эта электронная переписка – свидетельство обмана». Миллиардер обратился к своей сопернице напрямую, заявив: «Ты была бы в тюрьме». Такое заявление было ответом на фразу Клинтон о том, что президентство Дональда Трампа неприемлемо для Соединенных Штатов.
Напомним, что оба кандидата на пост президента США замешаны в нескольких скандалах, однако пока Хиллари Клинтон обгоняет Трампа по популярности. Согласно результатам последнего опроса, за миллиардера готовы проголосовать только 40 процентов американцев, за Клинтон – 45 процентов. Заключительные, третьи по счету дебаты пройдут в США 19 октября, а президентские выборы состоятся 8 ноября.
Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter