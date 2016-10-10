Нусс розповів як «українське питання» «добило» Трампа

Український політолог Павло Нусс на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук пояснив яка доля чекає на кандидата в президенти Сполучених штатів Америки від республіканців Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.
Так, Нусс коментує останню новину з США про те, що в понеділок, десятого жовтня 2016 року, лідери республіканців зберуться аби обговорити ситуацію, яка склалась навколо одіозного політика. Український політолог нагадує, що прогнозував провал Трампа ще в липні, відразу після того, як останній озвучив свої дивні ідеї щодо визнання правомірності анексії Російською Федерацією Кримського півострова. Павло Нусс також наполягає, що всі подальші дії американської еліти (навіть ті, які стосувались скандальних компроматів) були спрямовані на те, аби усунути скандального мільярдера від передвиборчих перегонів. І основну роль у цьому зіграла «нетрадиційна» політична орієнтація Трампа.
Як наголошує блогер, «українське питання» - це сфера, в якій позиції демократів і республіканців повністю консолідовані. Саме тому американська політична еліта не допустить загравань Трампа з Російською Федерацією за рахунок територіальної цілісності України.
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