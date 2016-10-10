валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Нусс розповів як «українське питання» «добило» Трампа

Нусс розповів як «українське питання» «добило» Трампа
Український політолог Павло Нусс на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук пояснив яка доля чекає на кандидата в президенти Сполучених штатів Америки від республіканців Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.

Так, Нусс коментує останню новину з США про те, що в понеділок, десятого жовтня 2016 року, лідери республіканців зберуться аби обговорити ситуацію, яка склалась навколо одіозного політика. Український політолог нагадує, що прогнозував провал Трампа ще в липні, відразу після того, як останній озвучив свої дивні ідеї щодо визнання правомірності анексії Російською Федерацією Кримського півострова. Павло Нусс також наполягає, що всі подальші дії американської еліти (навіть ті, які стосувались скандальних компроматів) були спрямовані на те, аби усунути скандального мільярдера від передвиборчих перегонів. І основну роль у цьому зіграла «нетрадиційна» політична орієнтація Трампа.

Як наголошує блогер, «українське питання» - це сфера, в якій позиції демократів і республіканців повністю консолідовані. Саме тому американська політична еліта не допустить загравань Трампа з Російською Федерацією за рахунок територіальної цілісності України.

Горячая тема: Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 окт 2016
14848

Береза: попрощаться уже не удастся

Накануне вечером в Грузии закрылись все избирательные участки, и стало понятно, что партия Михаила Саакашвили проиграла на выборах. Все, кто уже собирался и хотел прощаться с грузином, могут об этом


Свежие новости

Нусс розповів як «українське питання» «добило» Трампа

Оприлюднено останні результати підрахунку голосів у Грузії

В Германии началось следствие над мусульманином, планировавшем теракт

Багатотисячний протест в Ємені

Албания гордится честью, оказанной Ватиканом

У Польщі хочуть «заманити» Білорусь до ЄС

В Эфиопии введено чрезвычайное положение

Адвокат назвав російську владу «піратами»

Оборонное ведомство Великобритании запросило списки всех работающих в стране иностранцев

Британці черговий раз розповіли, що думають про стосунки з Росією

В Багдаде произошел жестокий теракт

Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Коли Україна покине СНД?

Журналіст DW на п’ятірку виконав завдання Кремля під час інтерв’ю Клімкіна

На памятной монете Центробанка РФ изображена мечеть в украинском городе

Кінець Трампа близько? Республіканці проведуть термінову конференцію

Піонтковський: у політичної «еліти» Росії залишився тільки страх

В оккупированном Крыму продолжают продавать украинскую продукцию

Ураган Мэтью пронесся по Северной Каролине

Результаты футбольного матча Украина-Косово

 Новости за день