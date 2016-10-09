Кінець Трампа близько? Республіканці проведуть термінову конференцію

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Лідери Партії республіканців Сполучених штатів Америки зберуться завтра на екстрену конференцію, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».Так, як довідалась американська преса, партійний захід відбудеться в понеділок, десятого жовтня 2016 року. Предметом обговорення республіканських лідерів стане скандальна ситуація, яка склалась навколо претендента на пост президента Сполучених штатів Америки від їхньої партії Дональда Трампа. Як наголошують оглядачі, такі конференції – доволі рідкісне явище, і проводяться вони лише за надзвичайних умов. Імовірно, йтиметься про заміну Трампа іншим кандидатом, хоча поки-що юридичних шляхів для цього, крім особистої добровільної відмови, не знайдено.Нагадаємо, кількома днями раніше видання The Washington Post опублікувало скандальне відео, яке потягнуло за собою звинувачення Трампа в сексизмі. Низка політичних лідерів, в тому числі – від партії республіканців, закликала Трампа вийти з передвиборчих перегонів. Зокрема, до таких дій одіозного політика закликали колишній Держсекретар Сполучених штатів Кондоліза Райс, екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценегер та актор Роберт де Ніро.