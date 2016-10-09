Республіканці масово відмовляються від підтримки Трампа

Після оприлюднення скандального відео, на якому кандидат в президенти від республіканців Дональд Трамп озвучує сексистські жарти, все більше членів його партії відмовляються від голосування за нього, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.
Так, колишній очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки Кондоліза Райс попросила Дональда Трампа зняти свою кандидатуру з передвиборчих перегонів. Дипломат наголосила, що «Трамп не має бути президентом» і вона готова «голосувати за того, хто має достатньо достоїнства аби балотуватись на найвищу посаду у найбільш величній демократії на планеті». Особливої пікантності ситуації надає те, що Кондоліза Райс представляє партію республіканців, від якої балотується Трамп.
Нагадаємо, черговий скандал розгорівся після того, як видання Washington Post опублікувало відео, на якому чутно як Трамп обговорює в цинічній і брутальній манері свої спроби звабити заміжню жінку. Таку поведінку вже було засуджено низкою політичних і громадських діячів не тільки з табору суперників-демократів, а й самими республіканцями. Зокрема, своє обурення висловили Арнольд Шварценегер та Роберт де Ніро, які підтримують республіканську партію.
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