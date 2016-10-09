Роберт Де Ниро «оскорбил» Трампа

Роберт Де Ниро присоединился к американцам, которые не собираются голосовать за Дональда Трампа. Как сообщает replyua.net, Роберт Де Ниро принял участие в записи видеоролика, в котором известные люди призывают граждан США прийти на президентские выборы.
В своем обращении знаменитый голливудский актер назвал миллиардера «отбросом, свиньей и сопляком». Де Ниро подчеркнул: «Дональд Трамп невероятно глуп, он жулик и сопляк, свинья и отброс, собака, которая считает, что может играть с обществом, не платить налоги. Трамп – идиот. Еще Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США, давно заявлял о том, что Трамп является для Соединенных Штатов национальной катастрофой. Трамп – это позор США».
Де Ниро в своем обращении признается, что его невероятно злит и бесит тот факт, что такой идиот, как Трамп, смог добраться до уровня кандидата в президенты большой страны, и нужно признать, хотя это и очень стыдно, что США до такого докатились. «Хочется съездить ему по лицу, и меня сильно волнует направление, в котором движется наша страна, и с Дональдом Трампом это направление станет еще хуже», добавил артист.
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