Самый ярый республиканец Шварценеггер выступил против Трампа

Арнольд Шварценеггер, один из самых популярных актеров Голливуда, бывший губернатор Калифорнии и ярый республиканец на своей странице в Фейсбуке сообщил всем о том, что не намерен поддерживать на выборах своего «коллегу» Дональда Трампа.
По информации replyua.net, Арнольд Шварценеггер написал о том, что является членом Республиканской партии с 1983 года, и это серьезные период, однако впервые за все эти годы он не сможет поддержать на президентских выборах республиканца Трампа. По словам бывшего губернатора Калифорнии, он не решил, как будет голосовать, однако точно не может поддержать кандидатуру Трампа. Шварценеггер подчеркнул, что он приехал в США в шестидесятых годах, и уже в совсем молодом возрасте, с 1968 года, стал сторонником Республиканской партии.
«Сейчас наступило такое время, когда считать себя американцем стало намного важнее, чем считать себя просто республиканцем, и нужно напомнить всем коллегам из Республиканской партии о том, что становится приемлемым голосование не в пользу партии, а в пользу страны, и это долг всех сторонников Республиканской партии», пишет актер на своей странице в Фейсбуке.
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