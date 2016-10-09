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Байден прокомментировал скандал с Трампом

Байден прокомментировал скандал с Трампом
Джозеф Байден, вице-президент Соединенных Штатов, прокомментировал скандальное видео с Дональдом Трампом, в котором кандидат от республиканцев рассказывает о своих «сексуальных подвигах» и называет себя «звездой».

Как передает replyua.net, на своей странице в Твиттере Джо Байден написал: «Слова Трампа очень унизительные, и такое поведение республиканца свидетельствует о злоупотреблении властью. И это даже нельзя назвать бесстыдством, скорее, сказанное – это сексуальное насилие». Напомним, что одно из авторитетных американских изданий обнародовало старое видео с Трампом, где миллиардер в подробностях рассказывает о своих сексуальных похождениях в очень вульгарной форме. На это видео отреагировали многие представители Республиканской партии и заставили Трампа извиниться.

Сам миллиардер заявил, что этот скандал никак не повлияет на него предвыборную кампанию, и он не собирается отказываться от участия в президентской гонке. Нужно отметить, что скандал произошел аккурат перед вторым туром теледебатов, которые состоятся уже сегодня. Не исключено, что Трампу зададут самые каверзные вопросы.

Горячая тема: Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии
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Важное за день
08 окт 2016
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Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


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