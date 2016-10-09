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В США найдены первые жертвы урагана Мэттью

В США найдены первые жертвы урагана Мэттью
Ураган Мэттью, обрушившийся на восточное побережье США, уже привел к первым жертвам. Как информирует replyua.net со ссылкой на АВС, в трех штатах уже погибли не меньше 13 человек, и это только самые первые данные – ураган в США не утихает, со многими районами прервана связь, поэтому узнать точное число погибших и пострадавших не представляется возможным.

Источник также сообщает, что больше двух миллионов хозяйств и предприятий полностью обесточены, сотни домов повреждены в результате обрушившейся стихии. Число погибших будет расти, отметили в АВС, поскольку ураган вчера обрушился на Атлантическое побережье Соединенных Штатов. Кроме того, вместе с Мэттью в США пришли проливные дожди и сильнейший ветер, и, по прогнозам метеорологов, если такая погода продержится ближайшие сутки, существует высокая вероятность сильного наводнения.

Напомним, что из-за урагана Мэттью на Гаити погибли 900 человек, однако накануне местные власти сообщили, что из-за отсутствия питьевой воды в государстве началась эпидемия холеры, которая уже унесла жизни 13 человек. Власти начали подсчитывать размеры ущерба от стихии.

Горячая тема: Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии
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Важное за день
08 окт 2016
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Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


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