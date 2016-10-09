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Республиканцы хотят заменить Трампа на выборах другим кандидатом

Республиканцы хотят заменить Трампа на выборах другим кандидатом
Из-за скандального видео с Трампом представители Республиканской партии уже высказались о том, что хотят вместо миллиардера «найти для выборов кого-нибудь другого».

Как информирует replyua.net, такая публикация несколько часов назад появилась в издании Politico. Оно ссылается на собственные источники и утверждает, что в настоящий момент юристы из Национального комитета Республиканской партии США рассматривают любые правовые механизмы, которые позволили бы «убрать» Трампа из президентской гонки и заменить его другим кандидатом на выборах. Причиной таких «раздумий» стало видео, на котором Трамп называет себя «звездой» и рассказывает, как пытался получить «немного секса» от замужней дамы.

Сам миллиардер извинился через несколько часов после обнародования видео, однако чуть позже добавил, что ни при каких обстоятельствах не прекратит борьбу за кресло в Белом доме и не собирается прекращать участие в предвыборной гонке. По словам Трампа, Билл Клинтон говорил более страшные вещи, но при этом был президентом США. Напомним, что сегодня в Соединенных Штатах должен пройти второй тур теледебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

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