Число жертв урагана "Мэтью" достигло 900 человек

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, число погибших от урагана Мэтью в Гаити увеличилось более чем в два раза за последние сутки, достигнув почти 900 человек. Во Флориде уже известно, по крайней мере, о четырех смертельных случаях.
Синоптики заявляют, что буря немного ослабла, достигнув первой категории, однако, штормовые приливы и сильные ветры продолжаются в Северной и Южной Каролине и Джорджии. Во многих населенных пунктах выпало более 40 см осадков, их уровень продолжает расти за счет повсеместных штормовых приливов. В районе Саванны в штате Джорджия уровень осадков составил 20 см. Непогода спровоцировала наводнения в населенных пунктах, уничтожение имущества и падение деревьев.
Национальный центр ураганов США сообщил, что шторм пройдет по всему восточному побережью США. В заявлении говориться: «Независимо от того, достигнет ли эпицентр урагана суши, ураганные ветры продолжатся в большей части побережья Южной Каролины». По данным американских спасательных служб, на восточном побережье США обесточенными оказали более 1,5 миллиона домов.
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