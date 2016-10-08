В США снова обвинили РФ в хакерской атаке

Джон Падеста, глава избирательного штаба Демократической партии, заявил, что Россия причастна к хакерской атаке, во время которой была взломана его электронная переписка. По информации replyua.net об этом Падеста написал на своей странице в Твиттере. Пост появился практически сразу после того, как часть электронной переписки была обнародована сайтом WikiLeaks. «Россияне отдают предпочтение Дональду Трампу на выборах в США, и я очень недоволен очередной хакерской атакой», пишет Падеста.
Также он отметил, что сейчас сильно занят и не собирается разбираться во всех обнародованных документах, однако часть из них может быть фальшивой. В МИД России, между тем, моментально отреагировали на сообщение главы штаба Клинтон. Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, написал на сайте МИДа о том, что обвинения в адрес России попахивают «явным политическим заказом», и заявления, сделанные американской стороной, не подкреплены ни одним конкретным фактом.
«В предвыборной кампании в США «русских хакеров» использовали много раз, но в Вашингтоне говорят только об этом и закрывают глаза на вмешательство европейских политиков в предвыборную кампанию через множество СМИ», сообщает Рябков.
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