Перед дебатами Трамп в центре нового скандала

Дональду Трампу снова пришлось оправдываться после очередного скандала. Как передает replyua.net со ссылкой наThe Washington Post, в Интернете появилось видео, запись которого проходила еще одиннадцать лет назад, однако ролик мгновенно стал популярным. На видео миллиардер во всех подробностях рассказывает о своих сексуальных подвигах с замужней дамой, причем делает это в весьма вульгарной форме.
Также Трамп называет себя «звездой» и говорит о том, что «звездам» в этом мире позволено абсолютно все. Через несколько часов после того, как американское издание обнародовало это видео, к Трампу обратились за объяснениями представители Республиканской партии и поинтересовались у кандидата в президенты, не находит ли он свои высказывания вульгарными. Уже в который раз миллиардер поспешил извиниться перед республиканцами и гражданами США, а также отметил, что был не прав, разговаривая таким тоном.
Однако тут же Трамп припомнил всем супруга Хиллари Клинтон, своей конкурентки, и заявил, что в свое время Билл Клинтон говорил «куда более страшные вещи», но этому не придавали большого значения. Напомним, что очередные дебаты Клинтон и Трампа состоятся уже завтра.
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