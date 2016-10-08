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Представник Клінтон заявив, що до зламу його пошти причетна РФ

Представник Клінтон заявив, що до зламу його пошти причетна РФ
Керівник передвиборчої кампанії кандидата в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Гілларі Клінтон Джон Подеста переконаний, що до оприлюднення сайтом WikiLeaks його переписки причетні спецслужби Російської Федерації. Про це він повідомив у своєму Твіттер-акаунті після опублікування відповідної переписки на вищезазначеному сайті минулої п’ятниці, інформує replyua.net.

«Мені не дуже приємно від того, що мої електронні листи були оприлюднені за сприяння російських спецслужб. Це ганебна поведінка у сприянні Дональду Трампу», - зазначив Подеста. Також він заявив, що йому не вистачає наразі часу для того, щоб виясняти справжність документів, які з’явилися у вільному доступі.

Проте він заявив, що ствердження від WikiLeaks, що він нібито являється одним із керівників та власників Podesta Group являється повною брехнею. Як зазначалося раніше, вчора, 7-го жовтня, американська розвідка заявила, що за останній час кібератаками на електронні скриньки політичних діячів з метою власної вигоди займається правління Росії. «Ми бачимо ті публікації, які з’являються на різноманітних веб-сайтах. Якщо уважно проаналізувати ці події, то можна помітити зусилля, які прикладає уряд РФ», - заявило міністерство безпеки США та директор національної розвідки.

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