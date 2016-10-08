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Ведущий довел до истерики американцев рассказами об урагане Мэттью

Ведущий довел до истерики американцев рассказами об урагане Мэттью
Прогноз погоды на канале Фокс Ньюз в США закончился грандиозным скандалом. Как передает replyua.net. ведущий прогноза погоды Шепард Смит решил рассказать американцам об уровне угрозы, связанной с приближением урагана Мэттью, однако слишком увлекся «прогнозом».

Смит объяснил жителям Флориды, что, если они не эвакуируются, то погибнут. «Каждый из вас погибнет, умрут все, вы больше никого не увидите. Спастись будет невозможно, и, может быть, найдутся несколько счастливчиков. Ваши дети тоже умрут», спрогнозировал ведущий. Также в прямом эфире он пообещал всем жителям Флориды, что ураган Мэттью разрушит практически все, а потом может продвинуться вглубь континента. «Шутливое» заявление Смита вызвало волну негодования, а также истерику среди американцев.

Большинство граждан отметили, что такое поведение на телеканале недопустимо, однако некоторые жители Флориды заявили, что Смит стал единственным, кто не побоялся сказать правду, а власти штата скрывают от людей масштабы катастрофы и только советуют эвакуироваться. Сейчас ураган Мэттью свирепствует в штате. Появилась информация о том, что 800 тысяч зданий остались без электричества, ветер вырывает с корнем не только деревья, но и опрокидывает бетонные столбы.

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