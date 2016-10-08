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Обнародован свежий рейтинг популярности Клинтон и Трампа

Обнародован свежий рейтинг популярности Клинтон и Трампа
Результаты новых опросов в Соединенных Штатах сильно отличаются друг от друга, и новые рейтинги Клинтон и Трампа показывают, что кандидаты идут «ноздря в ноздрю». Как сообщает replyua.net, в четверг был обнародован рейтинг популярности кандидатов компанией Rasmussen Repots.

Согласно результатам этого опроса, Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 41 процента избирателей, а Дональд Трамп – 43 процентов американцев, и он опережает демократку на два пункта. Однако накануне были обнародованы результаты еще одного опроса в США, проведенного университетом Quinnipiac. Специалисты этого университета предоставляют совсем другие данные – у Клинтон 45 процентов голосов, а у Трампа всего 40 процентов. Сотрудники университета также обнародовали более детальную статистику – за кандидата от демократов будут голосовать, в основном, женщины, и в этой категории избирателей Клинтон опережает своего конкурента на 20 пунктов.

Также за Клинтон готово проголосовать цветное население США – в этой категории избирателей Трамп проигрывает Клинтон целых 45 пунктов. Напомним, что уже завтра в США пройдет второй тур теледебатов, и он обещает быть очень интересным, поскольку кандидатам будут задавать самые каверзные вопросы простые американцы, которые соберутся в зале.

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