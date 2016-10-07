США заявили об отмене санкций, наложенных в 1997 году



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Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил сегодня, что санкции, наложенные на Мьянму, были отменены в экстренном порядке. По его словам, политика нового правительства страны более не составляет угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.



В письме лидерам Конгресса Соединенных Штатов Америки, проголосовавшему сегодня за отмену санкций, Обама заявил: «По моему мнению, обстоятельства, которые привели к введению в стране чрезвычайной ситуации, более не существуют. Мьянма показала значительный прогресс в содействии развитию демократии, в том числе путем проведения исторических выборов в ноябре 2015 года». Многие приписывают эти достижения новому государственному лидеру Мьянмы - Аун Сан Су Чжи, избранной на законных выборах в прошлом году.



Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти США сегодня заявили, что сняли санкции с Мьянмы. Барак Обама сообщил, что в стране были устранены все обстоятельства, послужившие основанием для введения международных санкций еще в 1997 году при президентстве Билла Клинтона.Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил сегодня, что санкции, наложенные на Мьянму, были отменены в экстренном порядке. По его словам, политика нового правительства страны более не составляет угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.В письме лидерам Конгресса Соединенных Штатов Америки, проголосовавшему сегодня за отмену санкций, Обама заявил: «По моему мнению, обстоятельства, которые привели к введению в стране чрезвычайной ситуации, более не существуют. Мьянма показала значительный прогресс в содействии развитию демократии, в том числе путем проведения исторических выборов в ноябре 2015 года». Многие приписывают эти достижения новому государственному лидеру Мьянмы - Аун Сан Су Чжи, избранной на законных выборах в прошлом году.