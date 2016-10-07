валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

США заявили об отмене санкций, наложенных в 1997 году

США заявили об отмене санкций, наложенных в 1997 году
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти США сегодня заявили, что сняли санкции с Мьянмы. Барак Обама сообщил, что в стране были устранены все обстоятельства, послужившие основанием для введения международных санкций еще в 1997 году при президентстве Билла Клинтона.

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил сегодня, что санкции, наложенные на Мьянму, были отменены в экстренном порядке. По его словам, политика нового правительства страны более не составляет угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

В письме лидерам Конгресса Соединенных Штатов Америки, проголосовавшему сегодня за отмену санкций, Обама заявил: «По моему мнению, обстоятельства, которые привели к введению в стране чрезвычайной ситуации, более не существуют. Мьянма показала значительный прогресс в содействии развитию демократии, в том числе путем проведения исторических выборов в ноябре 2015 года». Многие приписывают эти достижения новому государственному лидеру Мьянмы - Аун Сан Су Чжи, избранной на законных выборах в прошлом году.

Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
19324

Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки

В американському оборонному відомстві вже відреагували на погрози з Москви збивати «невпізнані літаючі об’єкти» силами російських ППО, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

07 окт 2016
12952

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,


Свежие новости

У МВФ розповіли чого чекають від України для продовження фінансування

США заявили об отмене санкций, наложенных в 1997 году

Росіяни усвідомили що санкції надовго

В Європі вже придумали що ввійде в новий пакет санкцій проти Росії

У Росії заговорили про повернення військових баз у В'єтнамі і на Кубі

Російський публіцист: за шістдесят чотири роки Путін так і не подорослішав

Вчені повідомили про гігантський океан на найближчому «двійнику Землі»

У США розповіли що думають про «плутонієвий шантаж» Путіна

У общежитий Института банковского дела в Севастополе появится очередной новый хозяин

Україні потрібен не візовий режим з РФ, а безвізовий з ЄС, – політолог

Новый скандал в США: ФБР проверяет всю переписку американских граждан

Кирило Сазонов: Тимошенко – майстер змінювати позиції

В симферопольском аэропорту снова отменяют рейсы

Тарас Березовець: Ніякого перезавантаження відносин США з Москвою більше не буде

Кінець вже близько: останній трильйон з Резервного фонду росіяни витратять в наступному році

Соцсети взорвало видео о расстреле 45 Героев Небесной Сотни (ВИДЕО)

Футболіст втік від поліції на ношах під час матчу

У Кремлі «завдали удару» по основному електорату

Японія одягне в зимову форму майже десять тисяч українських дільничних

В США арестованы трое россиян за кражу электроники для военных нужд РФ - ее экспорт запрещен санкциями

 Новости за день