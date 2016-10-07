США заявили об отмене санкций, наложенных в 1997 году

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти США сегодня заявили, что сняли санкции с Мьянмы. Барак Обама сообщил, что в стране были устранены все обстоятельства, послужившие основанием для введения международных санкций еще в 1997 году при президентстве Билла Клинтона.
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил сегодня, что санкции, наложенные на Мьянму, были отменены в экстренном порядке. По его словам, политика нового правительства страны более не составляет угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
В письме лидерам Конгресса Соединенных Штатов Америки, проголосовавшему сегодня за отмену санкций, Обама заявил: «По моему мнению, обстоятельства, которые привели к введению в стране чрезвычайной ситуации, более не существуют. Мьянма показала значительный прогресс в содействии развитию демократии, в том числе путем проведения исторических выборов в ноябре 2015 года». Многие приписывают эти достижения новому государственному лидеру Мьянмы - Аун Сан Су Чжи, избранной на законных выборах в прошлом году.
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