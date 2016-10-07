Историк: у Трампа серьезные проблемы

9 октября пройдет второй тур дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, и на этих дебатах прямо в зале публика будет задавать вопросы политикам, и именно второй тур преподнесет немало сюрпризов и неожиданностей. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет политический обозреватель и историк Александр Флинт.
По его словам, вопросы специально не модерируются, и, поскольку и у Трампа, и у Клинтон имеется отрицательный багаж во время предвыборной кампании, дебаты будут весьма интересными. «Тут нужно следить за обоими, и, возможно, кто-то из них первым начнет истерить и потеряет самообладание. Существует множество интересных деталей, к примеру, прошлые дебаты, но не Трампа и Хиллари Клинтон, а Буша и Билла Клинтона в 1992 году. Во время дебатов Буш взглянул на время, и это стоило ему нескольких пунктов рейтинга. Публика расценила взгляд на часы, как неуважение к ней, и как то, что Буш думает только о том, когда все это закончится», отмечает Флинт
. 16 лет назад было еще одно интересное событие во время дебатов Буша-младшего и Гора, пишет эксперт, когда Гор взбеленился так, что ходил за Бушем, а публика посчитала такое поведение навязчивым и некорректным. Тогда ситуацию разрядил юморист Буш – он подмигнул оппоненту, и именно в этот момент стало понятно, кто победит на выборах. «У дебатов есть много подводных камней, и это длинный список, но именно такие камни и позволяют решить вопрос в сторону одного из кандидатов. У Трампа и Клинтон сложностей много, и Трамп очень хочет выиграть, поскольку его позиция на дебатах более шаткая, чем у представителя от демократов. Однако и Клинтон нужно найти язык, который будет понятен всем американцам, а также продолжить говорить с такой же энергией, что она продемонстрировала на первых дебатах», считает историк.
На вторых дебатах у Трампа будет более сложная задача, уверен Флинт, так как его рейтинг, его неуверенность, и его не очень хорошее поведение серьезно дают о себе знать. Если вдруг Трамп решит ударить по самому «больному» - вытащить наружу всю информацию о любовницах супруга Хиллари Клинтон, это ему серьезно навредит, а рейтинг Клинтон снова повысится. У Клинтон, отмечает Флинт, условия на дебатах намного благоприятнее, и она создала необходимую позицию, которая нужна для победы, и Клинтон может себе позволить маневрировать, растягивать, играть, и все это будет только на пользу.
К тому же, Трамп более темпераментный, и это может сыграть с ним злую шутку. Также Флинт добавляет, что ведущими новых дебатов станут остряки на язык – Марта Раддатс и Андерсон Купер, и наверняка они не сделают никому послаблений и зададут самые каверзные вопросы.
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