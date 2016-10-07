Ураган Мэттью уже в США, число жертв стихии выросло до 260 человек

Ураган Мэттью, принесший разрушительные последствия для Гаити, покинул эту территорию и в эти минуты приближается к побережью США. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, ураган постепенно покидает Кубу, Гаити и Доминиканскую республику, оставляя после себя страшные разрушения.
Еще вчера утром было известно только о двух десятках погибших, однако к этому часу власти Гаити сообщают, что число жертв возросло до 260 человек, и Мэттью стал самым мощным ураганом за последние годы. Вчера вечером власти Доминиканской республики сообщали о четырех погибших, власти Гаити – о 140, однако цифры увеличиваются с каждым часом, и местные источники заявили о том, что среди местных жителей очень много пропавших без вести. Через несколько часов стихия накроет побережье Флориды, где сейчас идет срочная эвакуация жителей.
В эпицентре урагана скорость ветра достигает 220 километров в час, и накануне Барак Обама ввел чрезвычайное положение во Флориде и Южной Каролине. Власти Флориды призывают граждан, живущих на побережье, срочно собирать все необходимые вещи и документы и покинуть дома на неопределенное время. В этом регионе сегодня отменили больше полутора тысяч авиарейсов.
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