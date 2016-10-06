В Пентагоне назвали самые опасные страны для США

Джозеф Данфорд, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил о том, что угроза для Соединенных Штатов исходит от террористических и экстремистских группировок, а также от Северной Кореи, Ирана, Китая и России.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Корреспондент, Данфорд подчеркнул, что США сталкиваются с силами, которые бросают вызов, несмотря на то, что все структуры и институты, которые подкрепляют мировой порядок со времен Второй мировой войны, все еще остаются неповрежденными. По мнению Данфорда, международный порядок сейчас находится под угрозой, и для США угрозу безопасности представляют четыре государства, а также различные террористические группировки.
Военный отметил, что террористические группировки, а также КНДР, Иран, Китай и Россия используют насилие, и от них можно ждать неожиданных действий. По словам Данфорда, в таких ситуациях в Соединенных Штатах часто используют формулу «четыре плюс один», и в настоящий момент речь идет от террористических группировок («один» в формуле), а также от Китая, России, Ирана и КНДР («четыре» в формуле).
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