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Що заважає Україні вступити до НАТО - капітан ВМС США

Що заважає Україні вступити до НАТО - капітан ВМС США
У тому випадку, якщо Україна отримає членство в Північноатлантичному альянсі, їй не вистачить грошей для фінансування оборонного сектору. Також серйозним бар’єром перед Україною залишається конфлікт з Росією, через який Україна не отримає членства в НАТО. Про це заявив капітан першого рангу Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Гіррі Табах, інформує replyua.net.

На його думку, головною причиною для того, щоб Україні «залишити надії на членство в Альянсі», являється «слабка економіка», яка не спроможна фінансувати таку армію, яка буде відповідати стандартам НАТО. «Зрозумійте правильно, зараз питання стоїть не в тому, хоче Україна чи не хоче. Є ряд причин, які стають бар’єром перед нею, наприклад економічна сфера. Адже якщо Україна отримає членство в НАТО, наприклад так сталося, то де вона буде брати фінансування для забезпечення оборонного сектора, який має відповідати стандартам НАТО?», - зазначив офіцер.

Водночас він зауважив, що принципу вступу нових членів до НАТО суперечить ситуація, яка на сьогоднішній день склалася між Україною та Росією. «Країна, яка хоче втупити до Північноатлантичного альянсу має повністю контролювати свої кордони. Крім України до НАТО не можуть вступити Грузія, Ізраїль та Кіпр, оскільки їхні кордони залишаються під питанням», - наголосив Табах.

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