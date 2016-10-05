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Кейн: Трамп – это маньяк, который развяжет ядерную войну

Кейн: Трамп – это маньяк, который развяжет ядерную войну
Дональд Трамп – это настоящий маньяк, который может развязать в мире ядерную войну. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, такое заявление прозвучало от Тима Кейна, кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов от Демократической партии.

По словам Кейна, Трамп продолжает поддерживать распространение ядерного вооружения во многих государствах, в том числе в Южной Корее, Саудовской Аравии и в Японии. Кандидат от демократов также подчеркнул, что ему очень часто вспоминается фраза, сказанная Рональдом Рейганом. И это происходит в тот момент, когда он слышит заявления от Трампа. В свое время, отметил политик, Рейган говорил о том, что проблема ядерного вооружения связана, прежде всего с тем, что в мире всегда найдется маньяк или дурак, который приведет планету к катастрофе.

Кейн уверен, что Трамп является именно тем человеком, о котором говорил президент Рейган много лет назад. Напомним, что ранее и Хиллари Клинтон неоднократно заявляла о том, что в случае победы Трампа на выборах ему нельзя будет доверять ключ от «ящика» с ядерным вооружением, иначе мир ждет беда.

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По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


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