Переможцем теледебатів кандидатів у віце-президенти США став республіканець - опитування

В результаті проведених у Сполучених Штатах телевізійних дебатів кандидатів у віце-президенти американські виборці значною мірою «обрали» собі члена Республіканської партії Майка Пенса. Про це можна дізнатися з результатів соцопитування, які CNN провів після завершення дебатів, передає replyua.net.
У матеріалах зазначається, що відповідно до результатів соціологічного опитування, 48 відсотків опитаних американців готові віддати свої голоси за однопартійця Дональда Трампа Майка Пенса. В той самий час майже 43% американських виборців вважають, що перемогу на теледебатах отримав представник Демократичної партії Тім Кейн.
CNN зауважує, що до результатів опитування не додавалася думка тих людей, які не дивилися телевізійні дебати кандидатів у віце-президенти США. Як зазначалося раніше, в результаті проведеного іншого опитування CNN щодо теледебатів кандидатів у президенти Америки демократом Хілларі Клінтон та республіканця Дональда Трампа стало відомо, що Клінтон випереджає свого основного опонента у виборчій гонці на 5%. І що саме цікаве, що серед чоловічої частини виборців «на сторону» Клінтон «перейшли» 17% вже колишніх прихильників Трампа. Якби вибори провести вже зараз, то за результатами опитування Клінтон отримала б 48% голосів, а Трамп – 43%.
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