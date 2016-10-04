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Теледебати нашкодили репутації Трампа. Клінтон попереду на 5% - опитування

Теледебати нашкодили репутації Трампа. Клінтон попереду на 5% - опитування
Кандидат в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп після телевізійних дебатів зі своїх основним суперником у передвиборній гонці від Демократичної партії Хілларі Клінтон відстає у рейтингу на 5 відсотків. Про це можна дізнатися з результатів проведеного соціологічного опитування CNN/ORC, які опублікував на своєму веб-сайті телеканал CNN, передає replyua.net.

В результаті підрахунків попередніх «голосів» від опитаних респондентів стало зрозуміло, що за Хілларі Клінтон готові голосувати 47% виборців, в той самий час як за республіканця Дональда Трампа свої голоси збираються віддати 42% американців. Водночас з цим в результатах опитування також йдеться ще про двох кандидатів у президенти США: Гері Джонсон та Джилл Стайн, які набрали 7 та 2 відсотки прихильників відповідно.

Також за результатами соцопитування стало зрозуміло, що демократ Клінтон дещо «переманила» на свою сторону значну кількість чоловіків-прихильників Трампа. Лише місяць тому серед чоловіків за Трампа були готові проголосувати на 22% більше виборців, ніж за Клінтон. Наразі цей відсоток скоротився до 5. Дане опитування було проведено з 28-го вересня по 2-ге жовтня. В ньому взяли участь 1335 респондентів.

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