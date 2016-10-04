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Пономарь: Россия больше не партнер США

Пономарь: Россия больше не партнер США
На календаре вторник очень интересной недели, и сегодня два события, которые заслуживают внимания. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, еще год назад он давал интервью Форбс и рассказал, что Сирия будет для России еще одним Афганистаном, и чуть позже такой сценарий и был разыгран.

Эксперт отмечает, что Соединенные Штаты сначала позволили России зайти в Сирию по пояс, а теперь объявили, что не будут партнером для РФ, то есть, по сути, объявили РФ врагом. Тактика второго Афганистана, пишет Пономарь, означает, что РФ зашла слишком далеко и без намека на победу, и все ее дальнейшие решения будут обречены на поражение, и уйти оттуда нельзя,- проиграешь, но, если останешься, то тоже проиграешь. У Обамы в запасе есть еще три месяца, отмечает эксперт, и антиасадовская коалиция уже получает печенье массово.

Второе событие – если МВФ и Украине удастся реализовать программу сотрудничества, то к концу этого года Киев получит еще 1,3 миллиарда, а в следующем году – 5,4 миллиардов, но для этого необходимо принимать так называемые законы здравого смысла, - Пономарь недавно писал о них.

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