Из-за урагана Мэттью начинается экстренная эвакуация людей

CNN сообщает о том, что на побережье Кубы и США надвигается самый мощный за последнее десятилетие ураган Мэттью, в связи с чем власти Соединенных Штатов приняли решение о срочной эвакуации 700 граждан, которые сейчас находятся на базе ВМС США в Гуантанамо.
Однако, по информации replyua.net, с базы будут эвакуированы только те сотрудники, которые не выполняют важных задач, а также члены семей военных. На базу уже прибыли военно-транспортные самолеты, на которых людей и домашних животных в ближайшие часы эвакуируют во Флориду. Американские источники сообщают, что сейчас в Гуантанамо находятся около шести тысяч человек, в том числе и 61 заключенный. Ураган Мэттью стал самым мощным за несколько лет.
В Национальном центре по наблюдению за ураганами США заявили, что скорость ветра в эпицентре урагана может достигать 233 километров в час, что намного выше, чем при урагане пятой, наивысшей степени опасности. К территории Кубы ураган приближается со скоростью восемь километров в час, и, если стихия не изменит траекторию движения, ураган достигнет берегов Кубы утром во вторник. Также срочная эвакуация прошла на Гаити, в тех районах, которые могут сильнее других пострадать от Мэттью.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter